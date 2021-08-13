Власть
В Севастополе «во имя общего блага» изымут три участка
фото © Новости Крыма
В Севастополе утвердили проект планировки и межевания территории площадью 43,4 га, ограниченной улицами Борисова, Астана Кесаева, проспектом Героев Сталинграда и бухтой Круглой.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального правительства.
«Проектными решениями в целях исключения точечной застройки и впоследствии формирования зеленых территорий предлагается изъятие трех земельных участков общей площадью 1,7 гектара», — заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.
В собственность города, по его словам, должны отойти три примерно равных по площади участка, на которых планировалось возвести многоквартирный жилой дом (Столетовский проспект, 4), кафе (примыкает к пр. Героев Сталинграда) и автозаправочную станцию (на пересечении ул. Бориса Михайлова и пр. Героев Сталинграда).
В первых двух случаях против застройки территорий выступали местные жители, в последнем — возведение объекта оказалось невозможным из-за уже сложившейся инфраструктуры. Подробнее читайте об этом в материале «Скверу в Севастополе готовят казнь через многоэтажки».
«Новое строительство данным проектом планировки не предусмотрено», — подчеркнул директор департамента архитектуры и градостроительства.
Кадастровая стоимость изымаемых объектов составляет 70 млн рублей. Собственникам земельных участков, по словам Максима Жукалова, планируется предоставить равнозначные территории, предусматривающие аналогичный вид разрешенного использования.
В тексте использованы материалы: Форпост
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