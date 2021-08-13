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Происшествия

В Севастополе подростка унесло в море

В Севастополе спасли подростка, которого относило в море в районе набережной Андрея Первозванного.

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. Сообщение о происшествии на пляже Гагаринского района города поступило в службу спасения накануне вечером.

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега», а также выехал автомобиль с севастопольскими спасателями.

«Пострадавшего извлекли из воды на борт катера, доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. В поисково-спасательной операции участвовали шесть человек и две единицы техники», - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, на этой неделе севастопольские спасатели эвакуировали с территории дикого пляжа в районе набережной Андрея Первозванного двоих туристов, которые с наступлением темноты не смогли самостоятельно покинуть место отдыха.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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