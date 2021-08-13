Происшествия
В Севастополе подростка унесло в море
В Севастополе спасли подростка, которого относило в море в районе набережной Андрея Первозванного.
Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. Сообщение о происшествии на пляже Гагаринского района города поступило в службу спасения накануне вечером.
К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Омега», а также выехал автомобиль с севастопольскими спасателями.
«Пострадавшего извлекли из воды на борт катера, доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. В поисково-спасательной операции участвовали шесть человек и две единицы техники», - уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, на этой неделе севастопольские спасатели эвакуировали с территории дикого пляжа в районе набережной Андрея Первозванного двоих туристов, которые с наступлением темноты не смогли самостоятельно покинуть место отдыха.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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