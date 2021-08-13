Власть
В Севастополе обнаружился излишек металлодетекторов
В Севастополь прибыли «лишние» рамки металлодетекторов, которые некуда поставить из-за пересмотра планов по организации голосования на выборах.
Об этом стало известно на заседании правительства города-героя.
Как сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный, в начале года правительство подало заявку на распределяемые по квоте Минпромторга металлодетекторы.
«Речь не идет о покрытии дефицита, — подчеркнул Сергей Бездольный. — Заявка была подана, когда были планы по увеличению числа избирательных участков».
Однако от планов увеличения было решено отказаться, и число стационарных участков осталось прежним — 180.
«Однако в квоту мы вошли. 7 металлодетекторов мы получили от Минпромторга, лишними они не будут», — выразил надежду Бездольный. В частности, он предложил использовать их на массовых мероприятиях.
«В хозяйстве пригодится», — резюмировал Михаил Развожаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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