В Севастополе обнаружился излишек металлодетекторов

В Севастополь прибыли «лишние» рамки металлодетекторов, которые некуда поставить из-за пересмотра планов по организации голосования на выборах.

Об этом стало известно на заседании правительства города-героя.

Как сообщил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный, в начале года правительство подало заявку на распределяемые по квоте Минпромторга металлодетекторы.

«Речь не идет о покрытии дефицита, — подчеркнул Сергей Бездольный. — Заявка была подана, когда были планы по увеличению числа избирательных участков».

Однако от планов увеличения было решено отказаться, и число стационарных участков осталось прежним — 180.

«Однако в квоту мы вошли. 7 металлодетекторов мы получили от Минпромторга, лишними они не будут», — выразил надежду Бездольный. В частности, он предложил использовать их на массовых мероприятиях.

«В хозяйстве пригодится», — резюмировал Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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