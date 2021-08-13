В Севастополе банда вымогателей 10 лет грабила двоих предпринимателей

Четверо севастопольцев и их симферопольский подельник более 10 лет вымогали деньги у двух предпринимателей.

Как сообщает прокуратура города-героя, с 2009 по 2018 год преступники, в том числе с применением насилия, завладели имуществом граждан на общую сумму 8,6 млн рублей. За возможность вести бизнес вымогатели требовали у занимавшихся автоперевозками бизнесменов деньги и имущество.

Ленинский районный суд признал виновными севастопольцев и жителя Симферополя в вымогательстве, краже, грабеже, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Четыре члена бандформирования отправились в колонию строгого режима на сроки от 7 лет и 2-х месяцев до 9 лет, еще один преступник получил год ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

В мае 2021 года была обезврежена группа строителей, решивших выкрасть севастопольского бизнесмена с целью наживы. Ранним утром около дома на ул. Ефремова в Севастополе преступники напали на гулявшего с собакой севастопольца, насильно надели наручники, усадили в автомобиль и, угрожая по пути пистолетом, отправились в сторону Симферополя, где планировали удерживать жертву до получения выкупа. Впрочем, подготовка к преступлению не осталась незамеченной правоохранителями, которые встретили машину с похитителями и освободили узника.

В июне 2020-го сотрудники ФСБ задержали в Крыму другую банду похитителей. На этот раз три члена этнической группировки похитили местного строителя и требовали миллион рублей за его освобождение.

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