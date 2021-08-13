В России готовятся ввести новый запрет на алкоголь

Минздрав РФ предложил запретить продавать крепкий алкоголь гражданам, не достигшим 21 года. Министерство разработало соответствующие поправки «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ), сообщили «Известия».

Запрет предлагается ввести с марта 2022 года. Крепким будет считаться алкоголь с содержанием спирта более 16,5%. Если мера получит одобрение комиссии правительства по законопроектной деятельности, документ поступит на рассмотрение в Госдуму, где может быть принят в качестве закона.

Поводом для инициативы стали медицинские исследования, согласно которым потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга, ведь он окончательно формируется только к 21 году.

За оценкой инициативы СМИ обратилтсь к гендиректору Евразийской ассоциации здоровья, члену правления Союза борьбы за народную трезвость Андрею Головину. Он отметил, что данная мера является правильной и давно назревшей.

Однако эксперт указал, что государство должно не только ограничивать граждан, но и вести просветительскую кампанию, говоря о пользе трезвости и, с другой стороны, давать людям, отказывающимся от алкоголя, различные льготы:

«Эта работа сейчас ведется, но, на мой взгляд, недостаточно эффективно. Поэтому в обществе такие инициативы иногда вызывают сопротивление. Если молодой человек видит, что его родители или его друзья употребляют алкоголь, так же, как положительный герой сериала, то что можно требовать от человека? Он все равно пойдет и купит.

Если вводить ограничения, то нужно говорить о том, что можно делать взамен. Должна быть альтернатива. Государство должно создавать для молодых людей, которые ведут трезвый образ жизни, например, льготное поступление в университеты или бесплатный доступ к каким-то дополнительным функциям в спортивных и культурных объектах. Тогда у молодых будет мотивация не употреблять алкоголь», — рассказал эксперт.

Головин отметил, что к вопросу трезвости стоит подходить комплексно: власть должна принимать нужные законы, чтобы снижать предложение на рынке, а участники гражданского общества, некоммерческие организации должны вести просветительскую работу на местах.

В частности, власть может регулировать предложение, повышая акцизы и вводя определенные законодательные ограничения. А снижения спроса можно добиться, ограничив маркетинг, уверен Головин:

«У нас с одной стороны запрещена реклама алкоголя, но я захожу в интернет и вижу рекламу пива 0% при просмотре фильма. Производители обходят ограничения, ведь понятно, что у человека на уровне образа пиво 0% ассоциируется с алкоголем».

Вместе с тем Головин обратил внимание на то, что запрет крепких напитков для людей до 21 года не способен полностью решить проблему, так как производителям алкоголя подчас выгодней продать ящик пива, чем одну бутылку водки.

«Неважно, сколько в алкоголе градусов. Просто если их больше, то быстрее идет физиологическая и психологическая деградация. Надо понимать, что человек пошел и купил ящик пива вместо бутылки водки, но за пиво он заплатил в разы больше денег», — рассказал эксперт.

Стоить отметить, что на этой неделе появилась любопытная новость: правительство РФ собирается разрешить продажу пива на стадионах. Как сообщил телеканал «Матч-ТВ», соответствующий документ уже подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Власти предлагают не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками. Отмечается, что соревнования, на которых разрешат торговлю пивом, устанавливаются правительством и только по соглашениям с общероссийскими спортивными федерациями и лигами.

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