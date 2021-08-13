Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19 ● Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа ● В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса ● Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям
В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса
фото © Новости Крыма
За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 12 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 390 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 336 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5835 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 283 человека, выздоровевших за весь период – 53 961 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса
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