Власть
В Крыму начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже
В Верховном суде Крыма состоялось первое заседание в отношении гражданина Украины Константина Ширинга, которого ФСБ задержала в апреле 2020 года и обвиняет в «шпионаже по заданию украинской спецслужбы».
Заседание суда проходило в закрытом режиме, сообщают в «Крымской правозащитной группе» со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.
«Как сообщил после заседания адвокат Дмитрий Динзе, в суде его подзащитному стало плохо, потому что Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ходатайству защиты была вызвана «скорая помощь». После оказания медицинской помощи судебное заседание было продолжено», – сообщают правозащитники.
Как отметил адвокат, его подзащитный несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО, но пока что никакого лечения не получил.
Следующее заседание запланировано на 23 августа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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