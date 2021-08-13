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Власть

В Крыму начали судить гражданина Украины по обвинению в шпионаже

08:20 пятница, 13 августа 2021

В Верховном суде Крыма состоялось первое заседание в отношении гражданина Украины Константина Ширинга, которого ФСБ задержала в апреле 2020 года и обвиняет в «шпионаже по заданию украинской спецслужбы».

Заседание суда проходило в закрытом режиме, сообщают в «Крымской правозащитной группе» со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

«Как сообщил после заседания адвокат Дмитрий Динзе, в суде его подзащитному стало плохо, потому что Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ходатайству защиты была вызвана «скорая помощь». После оказания медицинской помощи судебное заседание было продолжено», – сообщают правозащитники.

Как отметил адвокат, его подзащитный несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО, но пока что никакого лечения не получил.

Следующее заседание запланировано на 23 августа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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