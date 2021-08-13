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Власть

Суд отправил в колонию двух женщин за создание нарколаборатории в Севастополе

Суд в Севастополе признал двух женщин виновными в производстве и сбыте синтетических наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Приговором Гагаринского районного суда Севастополя обе подозреваемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Женщины 1981 и 1988 годов рождения в ноябре 2019 года наладили производство наркотического вещества. Его передавали наркокурьерам и транспортировали в другие регионы России. Подозреваемых задержали в июне 2020 года после приготовления очередной партии наркотиков.

При проведении обысков в квартире, где располагалась лаборатория, сотрудники ФСБ обнаружили около двух килограммов наркотиков, стоимостью примерно 6,8 млн рублей на «черном рынке».

Суд приговорил женщин к пяти годам шести месяцам заключения в колонии общего режима, а также конфисковал автомобиль, на котором они перевозили товар. Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму задержали закладчика «солей» с тысячами доз. В Саках оперативники задержали закладчика наркотиков с крупной партией мефедрона.

В Севастополе двадцатилетним наркоторговцам грозит 15 лет. В Севастополе задержаны и пойдут под суд двое двадцатилетних местных жителей, приобретавших наркотики для дальнейшей интернет-продажи. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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