Власть
Суд отправил в колонию двух женщин за создание нарколаборатории в Севастополе
Суд в Севастополе признал двух женщин виновными в производстве и сбыте синтетических наркотиков.
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Приговором Гагаринского районного суда Севастополя обе подозреваемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.
Женщины 1981 и 1988 годов рождения в ноябре 2019 года наладили производство наркотического вещества. Его передавали наркокурьерам и транспортировали в другие регионы России. Подозреваемых задержали в июне 2020 года после приготовления очередной партии наркотиков.
При проведении обысков в квартире, где располагалась лаборатория, сотрудники ФСБ обнаружили около двух килограммов наркотиков, стоимостью примерно 6,8 млн рублей на «черном рынке».
Суд приговорил женщин к пяти годам шести месяцам заключения в колонии общего режима, а также конфисковал автомобиль, на котором они перевозили товар. Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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