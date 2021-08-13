Власть
Строительство железной дороги к аэропорту Симферополь оценили в 4,5 млрд рублей
Строительство железной дороги к международному аэропорту Симферополь обойдется в 4,5 млрд рублей.
Об этом на «прямой линии» с крымчанами заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Технико-экономическое обоснование уже готовится, решение принято. Все будет реализовано, министерство транспорта Российской Федерации полностью проект поддерживает. Реализуем, готовим проектную документацию, буквально в течение полугода представим все обоснования и сроки реализации данного проекта. Цена вопроса около 4,5 миллиардов рублей», – сказал Аксенов.
Аэроэкспресс свяжет международный аэропорт Симферополь с существующей инфраструктурой КЖД. Для этого от авиаузла до Симферополя планируется проложить 11 километров железнодорожных путей.
Ранее сообщалось, что проект строительства аэроэкспресса обойдется в 286,4 млн рублей, а предполагаемая стоимость строительства – 7 млрд рублей. По новой ветке будут ходить 33 пары электричек в сутки с интервалом в 20 минут. Планируется укладка «тихих» рельсов.
Построить железнодорожную ветку от аэропорта Симферополь до инфраструктуры КЖД поручил президент России Владимир Путин. Этот объект включили в новую редакцию ФЦП развития полуострова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Работа канатной дороги в Крыму приостановлена из-за погоды. Работа канатной дороги Мисхор – Ай-Петри приостановлена из-за сильного ветра.
Проект капремонта дороги на выезде из Симферополя обойдется в 25 млн рублей. Проект капитального ремонта дороги на выезде из Симферополя к «Тавриде» обойдется в 25 млн рублей.
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида». Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
На Южнобережном шоссе устанавливают новые остановочные павильоны. Служба автомобильных дорог Республики Крым начала устанавливать новые остановочные павильоны на Южнобережном шоссе на (участок от Гурзуфа до Ялты).
Власти России «подарили» гражданину Украины часть Севастополя
Прокуратура обнаружила еще один факт безосновательной регистрации права на землю севастопольским управлением регистрации права и кадастра. В этот раз Севреестр «подарил» гражданину Украины землю города.
Аксенов назвал число погибших и пострадавших от наводнений в Крыму
В результате подтоплений ряда населенных пунктов Крыма в июне-июле этого года пострадали более четырех тысяч человек, два человека погибли, один пропал без вести.
Летние потопы в Крыму признали ЧС федерального масштаба
События, связанные с наводнением в Крыму в конце июня – начале июля, получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.
Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать
Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.
9 августа
У берегов Крыма произошло землетрясение
10 августа
Какой сегодня праздник 13 августа фото
Сегодня, 13 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.