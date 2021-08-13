Строительство железной дороги к аэропорту Симферополь оценили в 4,5 млрд рублей

Строительство железной дороги к международному аэропорту Симферополь обойдется в 4,5 млрд рублей.

Об этом на «прямой линии» с крымчанами заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Технико-экономическое обоснование уже готовится, решение принято. Все будет реализовано, министерство транспорта Российской Федерации полностью проект поддерживает. Реализуем, готовим проектную документацию, буквально в течение полугода представим все обоснования и сроки реализации данного проекта. Цена вопроса около 4,5 миллиардов рублей», – сказал Аксенов.

Аэроэкспресс свяжет международный аэропорт Симферополь с существующей инфраструктурой КЖД. Для этого от авиаузла до Симферополя планируется проложить 11 километров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что проект строительства аэроэкспресса обойдется в 286,4 млн рублей, а предполагаемая стоимость строительства – 7 млрд рублей. По новой ветке будут ходить 33 пары электричек в сутки с интервалом в 20 минут. Планируется укладка «тихих» рельсов.

Построить железнодорожную ветку от аэропорта Симферополь до инфраструктуры КЖД поручил президент России Владимир Путин. Этот объект включили в новую редакцию ФЦП развития полуострова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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