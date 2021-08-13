Севастополь лишился инфекционной больницы в медкластере

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Инфекционную больницу в севастопольском медкластере заменит другой объект.

Властям Севастополя предстоит определиться, какую больницу построить вместо инфекционной в новом медицинском кластере. Об этом вчера шла речь на встрече губернатора Михаила Развожаева с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы много раз давали поручения, и там больница скорой медицинской помощи, онкоцентр, и третья – должна была быть инфекционка, но мы пока отложили ее строительство, потому что сильно модернизировали нашу действующую во время COVID», – заявил Развожаев.

Президент сказал, что нужно строить другой объект.

«Да, а в новом, может быть, какую-то другую больницу, надо будет потом решить», – добавил губернатор.

Подрядчиком строительства медкластера в Севастополе выступает компания «Ростех».

В прошлом году в севастопольской инфекционной больнице были открыты два новых модуля для увеличения коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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