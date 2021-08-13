Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +25
море +26

Власть

Севастополь лишился инфекционной больницы в медкластере

Севастополь лишился инфекционной больницы в медкластере

фото © Севастопольский меридиан

Инфекционную больницу в севастопольском медкластере заменит другой объект.

Властям Севастополя предстоит определиться, какую больницу построить вместо инфекционной в новом медицинском кластере. Об этом вчера шла речь на встрече губернатора Михаила Развожаева с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы много раз давали поручения, и там больница скорой медицинской помощи, онкоцентр, и третья – должна была быть инфекционка, но мы пока отложили ее строительство, потому что сильно модернизировали нашу действующую во время COVID», – заявил Развожаев.

Президент сказал, что нужно строить другой объект.

«Да, а в новом, может быть, какую-то другую больницу, надо будет потом решить», – добавил губернатор.

Подрядчиком строительства медкластера в Севастополе выступает компания «Ростех».

В прошлом году в севастопольской инфекционной больнице были открыты два новых модуля для увеличения коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса. За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.

Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.

В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19. К осени в Крыму не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для снятия большинства действующих карантинных ограничений.

Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа. В Симферополе эпидпорог превысил норму на 71%, а по Крыму — на 38.

Происшествия
Военные машины попали в ДТП на Крымском мосту

Военные машины попали в ДТП на Крымском мосту

Движение на Крымском мосту ограничено из-за дорожно-транспортного происшествия.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса

За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
Керчи пообещали рекордное количество осадков

Керчи пообещали рекордное количество осадков

Погода на юге испортилась еще в начале недели.

Общество
Катаклизмы не покинут Крым в ближайшие годы

Катаклизмы не покинут Крым в ближайшие годы

Погодные катаклизмы будут повторяться в Крыму еще на протяжении следующих трех лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации