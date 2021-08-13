Севастополь лидирует по темпам подорожания арендного жилья

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Наивысшие темпы роста цен на аренду жилья в этом году зафиксированы в Севастополе.

Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Мир Квартир».

«Самый ощутимый рост отмечен в Севастополе: в разгар отпускного сезона средний ценник здесь составил 12 214 руб/мес, что на 14,9% больше, чем в начале года, и на 25,1% – чем в августе прошлого года», – говорится в сообщении.

По ценам на арендное жилье Севастополь занимает пятое место в России, уступая Москве, Сочи, Санкт-Петербургу и Московской области.

Ранее сообщалось, что цены на аренду загородных домов выросли в России на 50% за год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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