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Севастополь лидирует по темпам подорожания арендного жилья

Севастополь лидирует по темпам подорожания арендного жилья

фото © Новости Крыма

Наивысшие темпы роста цен на аренду жилья в этом году зафиксированы в Севастополе.

Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Мир Квартир».

«Самый ощутимый рост отмечен в Севастополе: в разгар отпускного сезона средний ценник здесь составил 12 214 руб/мес, что на 14,9% больше, чем в начале года, и на 25,1% – чем в августе прошлого года», – говорится в сообщении.

По ценам на арендное жилье Севастополь занимает пятое место в России, уступая Москве, Сочи, Санкт-Петербургу и Московской области.

Ранее сообщалось, что цены на аренду загородных домов выросли в России на 50% за год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина требует у России репарацию за Крым. Россия должна выплатить Украине репарацию за Крым. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Крымчане хранят в банках 128 млрд рублей. На начало июля этого года во вкладах и на банковских счетах жители Крыма хранят уже свыше 128 млрд рублей.

Названа стоимость самых дорогих квартиры и дома в Крыму. Наиболее дорогая квартира в республике продается сейчас за 1,2 млрд рублей.

Российские компании отказываются работать с севастопольцами. Попытка благотворительного фонда «Севастопольский парус» собрать денег для благоустройства территории 365-й батареи столкнулась с активной поддержкой антикрымских санкций российскими компаниями.

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