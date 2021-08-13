Жилплощадь
Севастополь лидирует по темпам подорожания арендного жилья
фото © Новости Крыма
Наивысшие темпы роста цен на аренду жилья в этом году зафиксированы в Севастополе.
Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Мир Квартир».
«Самый ощутимый рост отмечен в Севастополе: в разгар отпускного сезона средний ценник здесь составил 12 214 руб/мес, что на 14,9% больше, чем в начале года, и на 25,1% – чем в августе прошлого года», – говорится в сообщении.
По ценам на арендное жилье Севастополь занимает пятое место в России, уступая Москве, Сочи, Санкт-Петербургу и Московской области.
Ранее сообщалось, что цены на аренду загородных домов выросли в России на 50% за год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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