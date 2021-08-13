Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (в восточных районах грозы.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (в восточных районах крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (в восточных районах очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер С 23 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 72 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 74 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 28, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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