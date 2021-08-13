Власть
Под Симферополем прикрыли незаконный карьер
Госинспекторы Минприроды РК совместно с правоохранителями пресекли незаконную добычу природных ресурсов на территории бывшего карьера в селе Передовое Симферопольского района.
Об этом в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
«Против юридического лица, ответственного за рекультивацию ранее нарушенных земель на территории указанного карьера было возбуждено административное делопроизводство. Также был наложен арест на автомобильную технику хозяйственника, находящуюся в карьере», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Керчанина, который под наркотиками насмерть сбил пенсионера, приговорили к четырем годам голонии. Как установил суд, наезд со смертельным исходом на 71-летнего пожилого гражданина 48-летний житель Керчи совершил управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Таможенники не пустили в Крым украинскую антикварную ложку. Гражданка Украины пыталась провезти через пункт пропуска «Джанкой» в Крым старинную серебряную ложку без разрешительных документов.
В суды Крыма поступило более сотни дел «о клевете». Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов сообщил, что в суды Крыма поступило более сотни дел по статье о «клевете».
Пьяный мотоциклист из Алушты получил два месяца тюрьмы. Как установил суд, злоумышленник, будучи подшофе и лишенным прав, выехал на дорогу на своем мопеде.
Военные машины попали в ДТП на Крымском мосту
Движение на Крымском мосту ограничено из-за дорожно-транспортного происшествия.
В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса
За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.
Керчи пообещали рекордное количество осадков
Погода на юге испортилась еще в начале недели.
Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать
Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.
9 августа
У берегов Крыма произошло землетрясение
10 августа
Катаклизмы не покинут Крым в ближайшие годы
Погодные катаклизмы будут повторяться в Крыму еще на протяжении следующих трех лет.