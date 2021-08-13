Под Симферополем прикрыли незаконный карьер

Госинспекторы Минприроды РК совместно с правоохранителями пресекли незаконную добычу природных ресурсов на территории бывшего карьера в селе Передовое Симферопольского района.

Об этом в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

«Против юридического лица, ответственного за рекультивацию ранее нарушенных земель на территории указанного карьера было возбуждено административное делопроизводство. Также был наложен арест на автомобильную технику хозяйственника, находящуюся в карьере», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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