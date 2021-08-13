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Почвы вдоль трассы «Таврида» в Крыму загрязнены свинцом и цинком
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Почвы вдоль трассы «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района оказалась загрязнена свинцом и цинком.
Превышение допустимых концентраций веществ обнаружили ученые КФУ, сообщили в пресс-службе вуза.
По информации ассистента кафедры землеустройства и кадастра Екатерины Антоненко, превышение показателей зафиксировано в зоне пяти метров у дороги. Содержание свинца превышено в два раза, цинка - один раз.
«С удалением от трассы идет постепенное снижение концентрации загрязняющих веществ. В целом, если брать суммарный коэффициент техногенного загрязнения, который мы рассчитывали, то территория относится к допустимой категории загрязнения», - пояснила Антоненко, подчеркнув, что обнаруженное загрязнение – это результат активной эксплуатации дороги.
Оба вещества относятся к первому классу опасности, отметила специалист.«Цинк, например, опасен тем, что может перемещаться по почвенному профилю, попадая в водные источники или поглощаться растениями. Чтобы определить, существует ли опасность для людей, нужно проводить дополнительные исследования», - заключила ученый.
В перспективе крымские специалисты планируют продолжить работу, охватив и другие экспериментальные участки, а также установить, насколько сильно загрязнены почвы бензапиреном и нефтепродуктами. Это поможет определить влияние транспорта на экологическое состояние придорожных территорий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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