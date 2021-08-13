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«Одной пятницей не ограничится»: прогноз на выходные в Крыму

19:32 пятница, 13 августа 2021
«Одной пятницей не ограничится»: прогноз на выходные в Крыму

фото © Новости Крыма

В субботу осадки на востоке Крыма продолжатся, в других регионах полуострова будет тепло и сухо.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сильный дождь обрушился на восточные районы полуострова в четверг, подтопив дома и дороги.

В пятницу осадки продолжились, в результате чего в зоне бедствия оказалась Керчь: за сутки здесь выпала двухмесячная норма осадков. «В Керчи выпадет еще как минимум 98 мм, то есть одной пятницей осадки на востоке не ограничатся.

И только в воскресенье к утру дожди ослабеют, примут незначительный очаговый характер и после обеда вода начнет постепенно уходить. При этом в Симферополе, центральных и в западных районах осадков в субботу не предвидится, - сказал Тишковец.

- В воскресенье Крым в тылу циклона, практически по всему полуострову прошумят локальные кратковременные дожди, и только с наступлением понедельника погода изменится». По информации специалиста, в субботу температура воздуха в ночные часы составит +14…+19 градусов, днем +24…+29.

В воскресенье ночью синоптики прогнозируют +15…+20, в дневное врем воздух прогреется до +22…+27. Как ранее сообщалось, произошедшим в ряде регионов Крыма подтоплениям в июне-июле этого года присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 августа.

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