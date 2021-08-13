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Власть

Очередь в детские сады в Крыму пообещали убрать через два года

14:28 пятница, 13 августа 2021

Уже в следующем году власти Крыма планируют ликвидировать очереди в дошкольные учреждения Крыма в большинстве муниципалитетах республики, а к 2023 году во всем регионе, рассказала министр образования Крыма Валентина Лаврик.

«В 12-ти муниципалитетах очередь фактически ликвидирована. Есть еще муниципалитеты, в которых очередь будет ликвидирована к следующему году и даже частично к 2023 году», — сообщила Лаврик.

На сегодняшний день в очереди на поступление в дошкольные учреждения Крыма стоят 2 790 детей. Больше всего детей ожидают места в детский сад в Симферополе — примерно 1 900 человек.

Напомним, до конца 2021 года строительно-монтажные работы должны закончиться в 23 дошкольных учреждениях. 10 новых детсадов уже сданы в эксплуатацию, 7 – планируются к сдаче.

Тэги: обещания

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