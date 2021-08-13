Наташа Королева выдала Крым за Калифорнию

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Популярная певица Наташа Королева выложила в своем Инстаграм фотографии в стиле «вестерн» и утверждает, что они были сделаны в Калифорнии (она поставила геометку Mountain View, California).

Однако, допытливые крымчане узнали в этих фотография Белую Скалу, которая находится под Белогорском. Пейзажи «Калифорнии» уж очень сильно напоминают очертания одной из главных природных достопримечательностей Крыма.

Кстати, Белая Скала (Ак-Кая) своим необычным пейзажем действительно очень напоминает прерии дикого Запада. Именно здесь в 1960-х годах Леонид Гайдай снял фильм «Деловые люди» по произведению американского писатели О. Генри «Вождь краснокожих».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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