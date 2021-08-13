Происшествия
Наркоторговцу из Симферополя грозит 10 лет тюрьмы
20-летнего жителя крымской столицы наряд полиции остановил, патрулируя один из микрорайонов города.
При себе у него оказался мобильный телефон с геолокациями «закладок» с «солью», сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«По информации, указанной в телефоне, правоохранители выявили в лесном массиве улицы Балаклавской тайники, в которые молодой человек спрятал 50 свертков с наркотиком. Согласно результатам химической экспертизы, обнаруженное в тайниках является наркотическим веществом «N-метилэфедрон»», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому подразумевают до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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