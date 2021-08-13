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Происшествия

Наркоторговцу из Симферополя грозит 10 лет тюрьмы

20-летнего жителя крымской столицы наряд полиции остановил, патрулируя один из микрорайонов города.

При себе у него оказался мобильный телефон с геолокациями «закладок» с «солью», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По информации, указанной в телефоне, правоохранители выявили в лесном массиве улицы Балаклавской тайники, в которые молодой человек спрятал 50 свертков с наркотиком. Согласно результатам химической экспертизы, обнаруженное в тайниках является наркотическим веществом «N-метилэфедрон»», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому подразумевают до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Полицейские изъяли 340 кустов конопли у жителя Бахчисарая. Сотрудники полиции обнаружили 340 кустов конопли в хозяйственном помещении одного из жилых домов в Бахчисарае.

Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Крыму. 33-летний житель Кировского района оборудовал дома подпольную нарколабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Крыму задержали закладчика «солей» с тысячами доз. В Саках оперативники задержали закладчика наркотиков с крупной партией мефедрона.

В Севастополе двадцатилетним наркоторговцам грозит 15 лет. В Севастополе задержаны и пойдут под суд двое двадцатилетних местных жителей, приобретавших наркотики для дальнейшей интернет-продажи. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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