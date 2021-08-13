Молодому симферопольцу грозит тюрьма за кражу крышек люков

В Симферополе полиция задержала 22-летнего мужчину, обвиняемого в краже имущества государственного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«При обследовании участка водопроводной и канализационной сети на улице Ракетной обнаружено отсутствие трех металлических крышек от водопроводного и канализационных люков. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей. Комплекс предпринятых мер позволил сотрудникам полиции по горячим следам вычислить личность подозреваемого и установить его местонахождение. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель», - говорится в сообщении полиции.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенные крышки люков продал на одном из рынков города, а деньги потратил.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.

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