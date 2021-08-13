Летние потопы в Крыму признали ЧС федерального масштаба

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События, связанные с наводнением в Крыму в конце июня – начале июля, получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение о присвоении статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба событиям, связанным с подтоплением на территории Республики Крым, произошедшим в конце июня – начале июля», – написал Аксенов.

Глава республики пояснил, что эта тема обсуждалась сегодня на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

Сильные ливни обрушились на Керчь в ночь на 17 июня, на Ялту – утром 18 июня. В июле затопило населенные пункты Бахчисарайского района. «Всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях Республики Крым. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км», – пояснил Аксенов.

Пострадали 4 082 человека, двое погибли, один все еще числится пропавшим без вести, 59 человек травмированы. Согласованный с федеральным центром размер ущерба составил 4,7 млрд рублей, уточнил глава Крыма, но подсчеты еще продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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