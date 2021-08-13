Бизнес
Крымские виноделы сообщили о резком росте цен на сырье
фото © Новости Крыма
Оптовые цены на технические сорта винограда в Крыму выросли с 60 до 150 рублей за килограмм.
Об этом рассказали участники рынка, пишет «Коммерсант».
По словам виноделов, цены выросли из-за спроса на российский виноград, который увеличился в связи с вступлением в силу запрещающего использовать импортный виноматериал закона о виноградарстве и виноделии.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что спрос вырос даже на не востребованные в прошлом сорта винограда, а многие поставлявшие вино для розлива по бутылкам предприятия начинают переходить на продажу винограда.
Еще один собеседник издания в крупной крымской винодельне не исключил дальнейшего удорожания винограда на полуострове из-за неблагоприятной погоды весной. По его словам, предприятия, которые выпускают вина «защищенного географического указания» и «защищенного наименования места происхождения», должны использовать местные сорта и не могут заменить виноград на сырье из других регионов.
В свою очередь винодел Андрюс Юцис, чье предприятие в Крыму выпускает около 10 тысяч бутылок в год, говорит, что до сих пор не может договориться о поставках 15 тонн винограда, хотя контракт был заключен еще в апреле прошлого года.
СМИ обратились за комментарием в региональное Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленной политики. Однако в госструктурах Крыма прояснить ситуацию с ценами на виноград не смогли.
В тексте использованы материалы: Форпост
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