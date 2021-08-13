Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Керчан призвали готовиться к возможной эвакуации ● Из-за ночных ливней подтоплены центральные улицы Керчи ● Власти Ялты готовятся к возможному ухудшению погоды ● В Ялте решили снести пострадавшие от потопа многоквартирные дома ● В Крыму пострадавшим в ЧС бизнесменам начали выдавать «особые кредиты»
Керчи пообещали рекордное количество осадков
фото © Новости Крыма
Погода на юге испортилась еще в начале недели.
В Крыму за минувшие сутки на отдельных метеостанциях вылилась целая месячная норма осадков – более 40 мм, сообщили в центре погоды «Фобос».
«Система атмосферных фронтов сегодня практически не сдвинется с места: она так и будет тянуться из акватории Черного моря в Арктику. Из-за этого на Русской равнине опять сформируются две зоны сильных осадков. Первая переместится на северо-запад, к берегам Онеги и Ладоги. А другая, связанная с циклоном, продолжит заливать дождями Крым и Кубань», — говорится в сообщении на сайте.
Также метеорологи сообщают о том, что в Керчи дожди резко усилятся во второй половине дня 13 августа. По прогнозам каждые 3 часа будет выливаться по 25-26 мм.
Сумма осадков за сутки составит почти 100 мм – это больше, чем вылилось на Керчь в середине июня, когда город пережил настоящее наводнение, отмечают эксперты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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