Керчан призвали готовиться к возможной эвакуации

Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, необходимо быть готовым к возможной эвакуации.

Об этом сообщили в администрация города.

В частности, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запас продуктов питания.

Адреса мест сбора: АТП-14313 ул. Вокзальное Шоссе, 44; пожарно-спасательный отряд ул. Комарова, 1.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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