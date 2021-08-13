Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Из-за ночных ливней подтоплены центральные улицы Керчи ● Власти Ялты готовятся к возможному ухудшению погоды ● В Ялте решили снести пострадавшие от потопа многоквартирные дома ● В Крыму пострадавшим в ЧС бизнесменам начали выдавать «особые кредиты» ● Власти Керчи готовят город к возможному наводнению
Керчан призвали готовиться к возможной эвакуации
Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, необходимо быть готовым к возможной эвакуации.
Об этом сообщили в администрация города.
В частности, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запас продуктов питания.
Адреса мест сбора: АТП-14313 ул. Вокзальное Шоссе, 44; пожарно-спасательный отряд ул. Комарова, 1.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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