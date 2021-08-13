Какой сегодня праздник 13 августа

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Сегодня, 13 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Заговенье на Успенский пост

В конце августа христиане отметят праздник Успение Пресвятой Богородицы, посвященный смерти Богоматери. Чтобы подготовиться к великому празднику и духовно очиститься, христиане соблюдают длительный Успенский пост. Продлится он с 14 по 27 августа включительно.

Перед постом христиане отмечает заговенье – последний день, когда разрешены мясные и молочные продукты. Этот день выделен для подготовки к пищевым ограничениям. Подготовиться к посту нужно не только физически, но и духовно.

В день заговенья еще можно есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако их количество в рационе рекомендуется ограничить, чтобы привыкнуть к растительной пище. В этот день также следует посетить богослужение в церкви и молиться дома.

В заговенье нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать. В этот день стоит избегать греховных дел и супружеской близости. Не рекомендуется играть свадьбу.

Международный день левшей (International Lefthanders Day)

Фото iz.ru

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников уже не заставляют писать правой рукой, но и в настоящее время встречаются некоторые родители, воспитатели или даже учителя, которые пытаются переучить «неправильного ребенка».

Международный день леворуких (International Left-Handers Day) впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.

Этот День призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Евдокимов день

Народный праздник «Евдокимов день» отмечается 13 августа (по старому стилю - 31 июля). В этот день в народе почитается память святого Евдокима Каппадокиянина - покровителя дома и семьи. Другие названия праздника: «Евдоким», «Евдокимово заговенье», «Заговор бороны». 13 августа надо было обязательно заговорить борону, чтобы при полевых работах не сломались зубья, не встала она намертво посреди поля.

Также сегодня, 13 августа, отмечают такие праздники:

- День встреч

- День шумящих ракушек

- День женщин в Тунисе

- День бифштекса из вырезки (National Filet Mignon Day) в США

- День свободного Лаоса

- День Сил обороны (Defense Forces Day) в Зимбабве

- День независимости ЦАР

- День поминовения усопших (Обон) в Японии

- День поддержки малых предприятий в Иране

Сегодня именины празднуют: Иван, Геласий, Георгий, Антон, Тимон, Степан, Иосиф, Иулитта (Улита), Евдоким.

Что происходило 13 августа в прошлые годы

1521 - знаменитый испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико).

1624 - кардинал Ришелье становится первым министром короля Франции Людовика XIII (выражение «серый кардинал» должно быть благодарно своим возникновением именно Ришелье).

1899 - американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат (в настоящее время вытесняется мобильной связью).

1917 - в Каталонии (Испания) началось восстание сепаратистов (и в наши дни многие каталонцы не признают власть Мадрида и требуют независимости).

1942 - в Нью-Йорке выходит мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».

1952 - известная кредитная организацияМеждународный валютный фонд принял в свои ряды Германию и Японию (решающим аргументом в пользу этого решения стало бурное развитие экономик данных стран).

1960 - Центральноафриканская Республика (ЦАР) объявила независимость от Франции (государство является одним из самых малонаселенных стран Африки).

1961 - ГДР (Германская Демократическая республика) перекрыла границу с Западным Берлином (сделано это было, чтобы препятствовать бегству населения из стран социалистического блока на Запад).

1966 - в Тунисе господствуют жесткие мусульманские законы: под запрет попали мини-юбки.

2002 - гениальный российский кардиохирург Ренат Акчурин представил в Москве уникальный прибор, с помощью которого можно проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки (сам хирург провел операцию на сердце первому президенту России Б. Ельцину).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 августа. Какие праздники будут завтра?

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