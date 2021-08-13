Из-за ночных ливней подтоплены центральные улицы Керчи

В связи с выпадением обильных осадков подтоплены центральные улицы города: перекресток Самойленко и ул. Борзенко, ул. Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября.

Сейчас эти улицы перекрыты. Об этом сообщил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

В районе ост. АТС, ост. СРЗ — проезд свободный.

В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако в связи с подтоплением улицы Самойленко схема движения маршрутов №41, №40, №19, №23 изменена: с заездом на ост. «Сильпо» маршруты следуют по улице Кирова через улицу Еременко.

Маршрут №35, 24 следует через ул. Еременко (ост. Швейная фабрика) по ул. Борзенко до больницы №1 и поворачивает на Вокзальное шоссе.

Администрация города Керчи рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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