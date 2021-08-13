ФСБ задержала севастопольца за контрабанду наркотиков из Европы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который осуществлял контрабанду наркотиков из Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что 33-летний житель Севастополя, используя почтовые каналы связи, организовал доставку из Нидерландов в Россию прекурсора наркотического средства 1P-LSD в крупном размере. При получении посылки подозреваемый задержан с поличным сотрудниками ФСБ», – сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 229.1 УК РФ – Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент севастополец заключен под стражу, следствие продолжается.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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