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Коронавирус в Крыму

Два ресторана в Судаке закрыли из-за нарушения ковидных ограничений

18:50 пятница, 13 августа 2021
Судак

Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систематического нарушения ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития Крыма.

«По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятия неоднократно нарушали запрет на работу ночью и не выполняли требования Роспотребнадзора: в зданиях отсутствовали бесконтактные термометры и рециркуляторы, журналы термометрии велись с нарушениями, не соблюдался масочный режим и социальная дистанция.

Решением суда предприятия закрыли на 80 суток.

Ранее в министерстве заявляли, что в Крыму за нарушение коронавирусных ограничений в «черный список» попали 68 предприятий. Их работа приостановлена, применяются и дополнительные меры воздействия, например, непродление договоров аренды. В то же время 77 предприятиям, которые вакцинировали сотрудников и предоставили доступ к камерам видеонаблюдения для контроля за соблюдением ограничений, разрешили работать круглые сутки.

Многие предприятия из «черного списка» обращаются к руководству Крыма с просьбой разрешить им работать. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отправить их в «штрафбат», и только после этого разрешать им возобновить работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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