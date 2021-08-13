Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19 ● В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса ● Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19 ● Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа
Два ресторана в Судаке закрыли из-за нарушения ковидных ограничений
Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систематического нарушения ограничений по коронавирусу.
Об этом сообщила пресс-служба минэкономразвития Крыма.
«По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, предприятия неоднократно нарушали запрет на работу ночью и не выполняли требования Роспотребнадзора: в зданиях отсутствовали бесконтактные термометры и рециркуляторы, журналы термометрии велись с нарушениями, не соблюдался масочный режим и социальная дистанция.
Решением суда предприятия закрыли на 80 суток.
Ранее в министерстве заявляли, что в Крыму за нарушение коронавирусных ограничений в «черный список» попали 68 предприятий. Их работа приостановлена, применяются и дополнительные меры воздействия, например, непродление договоров аренды. В то же время 77 предприятиям, которые вакцинировали сотрудников и предоставили доступ к камерам видеонаблюдения для контроля за соблюдением ограничений, разрешили работать круглые сутки.
Многие предприятия из «черного списка» обращаются к руководству Крыма с просьбой разрешить им работать. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отправить их в «штрафбат», и только после этого разрешать им возобновить работу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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