Дожди на востоке Крыма затопили Опукский заповедник

Непогода, разбушевавшаяся на востоке Крыма, ударила и по Опукскому заповеднику: из-за сильных дождей передвигаться по территории заповедника стало крайне сложно и небезопасно, поэтому территория ООПТ временно закрыта.

Об этом сообщили в дирекции ФГБУ «Заповедный Крым». По информации сотрудников заповедника, дождями размыло подъездные дороги, а экологические тропы и маршруты залило.

«Инспекторский состав поделился фотографиями с места событий: вот такие нелегкие будни выпадают на долю сотрудников.

Сейчас дождь продолжается, инспекторы следят за состоянием территории», - говорится в официальном Instagram-аккаунте «Заповедного Крыма». Доступ в заповедник для туристов откроют, как только маршруты снова станут безопасными и комфортными, пообещали в дирекции заповедников.

Те туристы, кто уже оформил разрешение на посещение Опукского заповедника в ближайшие дни, может подать запрос на возврат средств на официальную почту учреждения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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