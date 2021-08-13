Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса ● Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19 ● Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа ● В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса
Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19
Свыше 17 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Крыма вакцинировались от COVID-19.
Об этом сообщили министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
«Порядка 70% сотрудников государственных санаториев вакцинировано на сегодняшний день. Есть здравницы, в которых 80, 90 и 100% сотрудников привиты, — уточнил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.
В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19. К осени в Крыму не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для снятия большинства действующих карантинных ограничений.
Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа. В Симферополе эпидпорог превысил норму на 71%, а по Крыму — на 38.
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса. За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса
За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.
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