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Коронавирус в Крыму

Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19

11:26 пятница, 13 августа 2021

Свыше 17 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Крыма вакцинировались от COVID-19.

Об этом сообщили министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Порядка 70% сотрудников государственных санаториев вакцинировано на сегодняшний день. Есть здравницы, в которых 80, 90 и 100% сотрудников привиты, — уточнил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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