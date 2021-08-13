Власть
Аксенов предложил национализировать принадлежащие украинцам недострои в Крыму
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранцам недостроенные здания в Крыму.
Об этом он сказал во время «прямой линии» с жителями республики.
«Даже готов был обсуждать принятие отдельных решений по этим всем недостроям, особенно где собственники находятся за границей, (объекты) брошены – принять решение об их национализации, передаче их республике, ну а республика чтобы их в дальнейшем выставила на торги: и деньги с одной стороны получить в бюджет, и решить вопрос самостроев. Это еще не конкретное решение, это мое предложение», – сообщил Аксенов.
Сейчас органы власти совместно с прокуратурой выясняют, кому принадлежат объекты самовольного строительства, и что с ними делать. «Одно дело наказать всех, кто принял решение (либо своим халатным отношением или бездействием допустил их появление), другое – чего с ними делать? В общей сложности объектов, которые попадают под действия нормативных актов и должны быть по идее снесены – их около четырех тысяч на территории Крыма», – пояснил Аксенов.
По данным главы Крыма, под пристальным вниманием генпрокуратуры России в частности находятся 250 объектов в Ялте, Алуште и других регионов республики. К сентябрю в отношении таких строений ожидается возбуждение около 50 уголовных дел.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Лавров ответил на высказывание президента Белоруссии о статусе Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Белоруссии о признании «российского статуса Крыма».
Количество стран-участниц саммита «Крымской платформы» увеличилось до 37. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще три европейские страны подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа.
Аксенов пригрозил «проредить» ряды Минздрава с помощью силовиков. Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил увольнением и привлечением к уголовной ответственности чиновникам Минздрава региона, ответственным за срыв закупок жизненно важных лекарственных препаратов.
Аксенов предложил отправлять бизнесменов в «штрафбат». Предприниматели, внесенные в «черный список» за нарушение коронавирусных ограничений в Крыму, обратились к властям с просьбой вновь разрешить им работать.
Военные машины попали в ДТП на Крымском мосту
Движение на Крымском мосту ограничено из-за дорожно-транспортного происшествия.
В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса
За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.
Керчи пообещали рекордное количество осадков
Погода на юге испортилась еще в начале недели.
Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать
Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.
9 августа
У берегов Крыма произошло землетрясение
10 августа
Катаклизмы не покинут Крым в ближайшие годы
Погодные катаклизмы будут повторяться в Крыму еще на протяжении следующих трех лет.