Аксенов предложил национализировать принадлежащие украинцам недострои в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранцам недостроенные здания в Крыму.

Об этом он сказал во время «прямой линии» с жителями республики.

«Даже готов был обсуждать принятие отдельных решений по этим всем недостроям, особенно где собственники находятся за границей, (объекты) брошены – принять решение об их национализации, передаче их республике, ну а республика чтобы их в дальнейшем выставила на торги: и деньги с одной стороны получить в бюджет, и решить вопрос самостроев. Это еще не конкретное решение, это мое предложение», – сообщил Аксенов.

Сейчас органы власти совместно с прокуратурой выясняют, кому принадлежат объекты самовольного строительства, и что с ними делать. «Одно дело наказать всех, кто принял решение (либо своим халатным отношением или бездействием допустил их появление), другое – чего с ними делать? В общей сложности объектов, которые попадают под действия нормативных актов и должны быть по идее снесены – их около четырех тысяч на территории Крыма», – пояснил Аксенов.

По данным главы Крыма, под пристальным вниманием генпрокуратуры России в частности находятся 250 объектов в Ялте, Алуште и других регионов республики. К сентябрю в отношении таких строений ожидается возбуждение около 50 уголовных дел.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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