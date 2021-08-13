Аксенов назвал число погибших и пострадавших от наводнений в Крыму

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В результате подтоплений ряда населенных пунктов Крыма в июне-июле этого года пострадали более четырех тысяч человек, два человека погибли, один пропал без вести.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибло, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести», – написал Аксенов в социальных сетях.

Всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях Крыма. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

От общего количества пострадавших граждан 867 человек понесли частичную утрату имущества первой необходимости и еще 1692 человека полностью утратили данное имущество. В общей сложности единовременную материальную помощь получили около 3,5 тыс. человек.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. Также был серьезно подтоплен Бахчисарайский район.

Размер ущерба предварительно составляет 4,7 млрд рублей, работа по его подсчету продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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