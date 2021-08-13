Спорт
14 августа в Севастополе пройдет матч за Суперкубок КФС-2021
В ближайшую субботу, 14 августа, в городе-герое Севастополе пройдет первый матч нового футбольного сезона в Крыму.
Об этом сообщили в пресс-службе КФС.
В поединке за Суперкубок Крымского футбольного союза сыграют действующий чемпион Премьер-лиги – ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС — «Гвардеец» из Скворцово (Симферопольский район).
Этот матч пройдет на стадионе СОК «Севастополь» и начнется в 18:00. Вход на матч — свободный.
Обращаем внимание, что согласно ограничительным мерам, утвержденным губернатором Севастополя, связанным с распространением коронавирусной инфекции, количество зрителей на матчах, проводимых на СОК «Севастополь», не должно превышать 50 процентов от общей вместимости стадиона.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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