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Спорт

14 августа в Севастополе пройдет матч за Суперкубок КФС-2021

17:41 пятница, 13 августа 2021

В ближайшую субботу, 14 августа, в городе-герое Севастополе пройдет первый матч нового футбольного сезона в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе КФС.

В поединке за Суперкубок Крымского футбольного союза сыграют действующий чемпион Премьер-лиги – ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС — «Гвардеец» из Скворцово (Симферопольский район).

Этот матч пройдет на стадионе СОК «Севастополь» и начнется в 18:00. Вход на матч — свободный.

Обращаем внимание, что согласно ограничительным мерам, утвержденным губернатором Севастополя, связанным с распространением коронавирусной инфекции, количество зрителей на матчах, проводимых на СОК «Севастополь», не должно превышать 50 процентов от общей вместимости стадиона.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму выбрали лучших футболистов, тренеров и арбитров. На основании опроса клубов Крымского футбольного союза были определены лучшие игроки, тренеры и судьи шестого сезона Премьер-лиги КФС.

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