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Ялта разных эпох встретит гостей в День города

19:02 четверг, 12 августа 2021
Ялта разных эпох встретит гостей в День города

фото © Новости Крыма

Ялта разных времен предстанет перед гостями Дня города, который в этом году курортная столица отмечает 14 августа.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Ковидные ограничения не дают развернуться и отметить праздник масштабно, так, как хотелось бы, но сюрпризы будут. С помощью иммерсивных фотозон создаем эффект погружения в различные эпохи. Пять тем: «Античность», «Архитектор Краснов», «Серебряный век», «Советская Ялта», «Современная Ялта», – написала она.

По словам Павленко, в каждой из фотозон с 18.00 до 20.00 будет проходить «увлекательное действо». При этом градоначальница заверила, что эти объекты будут распределены по всей набережной, «чтобы не создавать скопления людей».

Глава администрации города отметила, что с 21.30 до 22.00 намечена программа «Ялта зажигает огни». «Шоу развернется в районе квадратного фонтана, но видно его будет с любой точки набережной», – пообещала Павленко и уточнила, что зрителей ждет выступление артистов файер-шоу театра огня «Вольфрам» и свето-пиротехническое шоу флайбордистов и аквабайкеров. Завершится праздник фейерверком в 22.00.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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