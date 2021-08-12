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Общество

Волны до двух метров ожидаются у восточного побережья Крыма

17:35 четверг, 12 августа 2021
Волны до двух метров ожидаются у восточного побережья Крыма

фото © Новости Крыма

У восточного побережья Крыма в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«В течение суток 13 августа по Керченскому проливу, на Черном море в районе Феодосия-Анапа и по западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра 12-17 м/с, высота волн 1,3-2 м», – говорится в штормовом предупреждении.

В течение сегодняшнего дня в центральных, южных и восточных районах полуострова прогнозируются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал до 20-25 метров секунду. Кроме того, в течение суток 13 и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, более 50 мм.

За прошедшие сутки обильные осадки стали причиной паводков в Симферопольском и Ленинском районах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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