Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа

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Июньское наводнение в Ялте нанесло ущерб городским теплосетям в размере 2,6 миллиона рублей.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В Ялте два теплоснабжающих предприятия, и оба они пострадали от стихии. В рамках подготовки к отопительному сезону в городе ведут активный ремонт котельных и проблемных участков сетей.

«У МУП «Ялтинские тепловые сети» пострадала мини-котельная на Музейной, ущерб составил около 600 тысяч рублей. В экстренном порядке заменяем пострадавшее оборудование, насосную группу. Работы там практически полностью завершены. У «Крымтеплокоммунэнерго» поврежден один теплопункт, ущерб – порядка двух миллионов. Работы также ведутся - вопрос на контроле», - написала Павленко на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день «Ялтинские тепловые сети» готовы на 75%. К сезону местные власти планируют заменить основное и вспомогательное оборудование на 12 котельных, при этом в девяти работы уже полностью завершены. Готовность «Крымтеплокоммунэнерго» - более 65%.

«Идем строго по графику - к 15 сентября завершаем все глобальные работы. Социально-важные объекты должны быть готовы еще раньше - к 1 сентября. После этого у тепловиков останется месяц на исправление недочетов и запуск системы», - сообщила Павленко.

Ранее глава РК Сергей Аксенов в ходе очередного заседания Совмина поручил министерству ЖКХ до наступления холодов завершить все ремонтные работы в объектах, задействованных в отопительном сезоне, а также проверить готовность жилого фонда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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