Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте решили снести пострадавшие от потопа многоквартирные дома ● В Крыму пострадавшим в ЧС бизнесменам начали выдавать «особые кредиты» ● Власти Керчи готовят город к возможному наводнению ● Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток ● Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа
Власти Ялты готовятся к возможному ухудшению погоды
Власти Ялты определили риски и алгоритм действий на случай новых проливных дождей.
Вопросы готовности региона к возможному ухудшению погодных условий представители местной администрации и городских служб обсудили сегодня на заседании комиссии по ЧС.
«Мешки с песком на случай возможных подтоплений нужно немедленно отвезти в наиболее «узкие» места в городе и в поселках, особенно в Кореиз, Алупку, Краснокаменку и другие, чтобы в случае ухудшения погоды можно было оперативно действовать на местах. Надеюсь, такого потопа, как 18 июня не случится, но нужно быть готовыми ко всему», – отметила глава администрации Янина Павленко.
Отдельно она обратила внимание на состояние русел рек и их очистку и напомнила, что город вот уже почти два месяца живет в режиме ЧС. «Первоочередные аварийно-восстановительные работы проведены. Уже на следующей неделе ожидаем поступление средств из федерального бюджета на продолжение работ по ликвидации последствий потопа», – сообщила градоначальница.
По ее словам, в районе кооператива «Хуторок» русло реки будет возвращено туда, где оно было до потопа, а в Кореизе уже полным ходом идут работы по восстановлению провалившейся дороги на улице Токмаковых. «Последствия потопа – ужасные. Пока мы только латаем дыры, но руководство Крыма и лично глава республики прилагают максимум усилий, чтобы изыскать дополнительные средства», – заявила Павленко и поблагодарила местных депутатов за перераспределение средств бюджета в сторону увеличения финансирования социальной сферы и ДЖКХ.
В ходе совещания его участники также заявили о необходимости регулярной прочистки ливнестоков, особенно накрытых решетками, отметив, что сотрудники МБУ «ДЭУ» проводят эту работу регулярно. Кроме этого, по информации руководства предприятия, в режиме постоянной готовности находятся 28 единиц техники, а необходимыми материалами город обеспечен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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