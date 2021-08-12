Власти Крыма пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы»

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Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что участников «Крымской платформы» могут ожидать «болезненные последствия».

«Крымская платформа» – это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды», – сказал изданию «РИА Новости» Мурадов.

По его мнению, ограничительными мерами могли бы стать «наложение ареста на активы» и «запрет на въезд на территорию России».

Украинские власти, которые инициировали создание «Крымской платформы» и активно привлекают к участию в ней зарубежные страны, пока не реагировали на такие заявления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество стран-участниц саммита «Крымской платформы» увеличилось до 37. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще три европейские страны подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы», который запланирован на 23 августа.

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