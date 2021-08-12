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Власти Керчи готовят город к возможному наводнению

13:56 четверг, 12 августа 2021
Керчь
Власти Керчи готовят город к возможному наводнению

фото © Новости Крыма

Муниципальные и экстренные службы Керчи готовятся к надвигающимся на город ливням и принимают меры для минимизации последствий возможных подтоплений.

Об этом журналистам сообщил и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Со вчерашнего вечера идет оповещение о том, что надвигается непогода. Люди предупреждены, предупреждены все социальные объекты, предупреждены те предприятия, которые пострадали в результате июньского подтопления. Предпринимаются все меры, чтобы это не повторилось в том объеме и формате, который был», – заявил Брусаков.

В настоящий момент на город надвигаются сильные ливни, которые уже накрыли Ленинский район. В настоящий момент чрезвычайных ситуаций в Керчи не зафиксировано. «Я давал поручение отправиться на русла речек, которые 17 июня доставили нам массу хлопот и проблем. Пока данных о том, что где-то критическая ситуация – нет. Все под контролем», – заключил Брусаков.

В городе определены все потенциально проблемные участки. Также ведется работа по расчистке ливневых канализаций.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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