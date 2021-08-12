Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пострадавшим в ЧС бизнесменам начали выдавать «особые кредиты» ● Власти Керчи готовят город к возможному наводнению ● Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток ● Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа ● Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение
В Ялте решили снести пострадавшие от потопа многоквартирные дома
фото © ria.ru
Два дома по улице Вергасова в Ялте, которые пострадали во время июньского потопа и были признаны аварийными, пойдут под снос.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Я напомню, на этой улице у нас серьезно пострадали два дома – 10 и 12, в общей сложности 18 квартир. Они признанными аварийными, подлежащими расселению. Решение по ним принято, благодарю главу республики и правительство РФ, – написала Павленко на своей странице в Facebook. – Аварийные здания (они не самострои, но чудом «выросли» впритык к руслу реки) идут под снос».
Глава администрации добавила, что вопрос расселения оставшихся без крова ялтинцев планируется решить до конца года. «Идем по пути выкупа квартир, с учетом рыночной стоимости земли и строений, с дополнительной выплатой расходов на аренду жилья за 4 месяца (на время поиска недвижимости взамен) и покрытием расходов на переезд. Все необходимые нормативно-правовые акты приняты, квартирография подготовлена – сформированы учетные дела на каждую квартиру. На этой неделе документы уже отправили в минЖКХ», – пояснила она.
Частные и многоквартирные дома, наиболее пострадавшие от потопа в Ялте, были признаны аварийными в конце июня. Дома по ул. Вергасова во время ливней в начале лета затапливало дважды.
Ущерб от потопов в Крыму, по информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, составил 4,6 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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