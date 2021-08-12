В Ялте решили снести пострадавшие от потопа многоквартирные дома

фото © ria.ru

Два дома по улице Вергасова в Ялте, которые пострадали во время июньского потопа и были признаны аварийными, пойдут под снос.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Я напомню, на этой улице у нас серьезно пострадали два дома – 10 и 12, в общей сложности 18 квартир. Они признанными аварийными, подлежащими расселению. Решение по ним принято, благодарю главу республики и правительство РФ, – написала Павленко на своей странице в Facebook. – Аварийные здания (они не самострои, но чудом «выросли» впритык к руслу реки) идут под снос».

Глава администрации добавила, что вопрос расселения оставшихся без крова ялтинцев планируется решить до конца года. «Идем по пути выкупа квартир, с учетом рыночной стоимости земли и строений, с дополнительной выплатой расходов на аренду жилья за 4 месяца (на время поиска недвижимости взамен) и покрытием расходов на переезд. Все необходимые нормативно-правовые акты приняты, квартирография подготовлена – сформированы учетные дела на каждую квартиру. На этой неделе документы уже отправили в минЖКХ», – пояснила она.

Частные и многоквартирные дома, наиболее пострадавшие от потопа в Ялте, были признаны аварийными в конце июня. Дома по ул. Вергасова во время ливней в начале лета затапливало дважды.

Ущерб от потопов в Крыму, по информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, составил 4,6 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Керчи готовят город к возможному наводнению. Муниципальные и экстренные службы Керчи готовятся к надвигающимся на город ливням и принимают меры для минимизации последствий возможных подтоплений.

Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа. Июньское наводнение в Ялте нанесло ущерб городским теплосетям в размере 2,6 миллиона рублей.

Аксенов с опасением следит из кабинета за ремонтом главной площади Симферополя. Темпы работ по благоустройству дворов и скверов в Симферополе вызывают опасения у властей республики.

Главные исторические здания Севастополя обещают три-четыре года приводить в порядок. Власти намерены за три-четыре года привести в порядок главные исторические здания в Севастополе.