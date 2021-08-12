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Власть

В Севастополе начали демонтаж «колизея» у «Ракушки»

В самом центре Севастополя начала работать строительная техника – были слышны характерные звуки дробления камня, доносившиеся с территории летней эстрады «Ракушка», входящей в объект культурного наследия «Приморский бульвар», сообщил накануне телеканал «НТС».

Рабочие отказались рассказать прибывшим на место журналистам, что делают. Они даже перекрыли красными лентами участок тротуара, с которого сквозь щель ограждения можно было увидеть работы. «Здесь опасно!» - сказали они. За объяснениями, в чем опасность тротуара вне пределов забора, отправили к своему руководству.

Работы за теперь уже непроницаемым ограждением на Приморском бульваре продолжились и сегодня. Как пояснили в пресс-службе департамента капитального строительства Севастополя, идет демонтаж капитальных объектов, расположенных у летней эстрады.

Речь идет о бетонном амфитеатре, а также режиссерской рубке, решение о сносе которых в октябре прошлого года единогласно приняли члены архитектурно-художественного совета. В апреле городское правительство выделило дополнительные средства на эти мероприятия.

Завершить демонтажные работы на территории «Ракушки», по словам представителей капстроя, планируется до конца текущего месяца. После этого строители, вероятно, приступят к продолжению реконструкции, согласно переработанному проекту.

В тексте использованы материалы: Форпост

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