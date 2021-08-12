В МЧС опровергли слухи о прорыве дамбы под Керчью

Информацию о прорыве дамбы в районе Керчи не подтвердили в МЧС.

Об этом сообщил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

«В 10 часов утра в городе было проведено заседание расширенной комиссии по ЧС, определен порядок действий в результате приближающихся событий. Все службы у нас наготове и работают в дежурном режиме. (…) Все разговоры о том, что где-то прорвало дамбу… Мы связывались с МЧС, данные не подтверждаются», — сообщил Брусаков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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