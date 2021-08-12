Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям ● Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму ● В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов ● Новый антирекорд в Севастополе: сводка по COVID-19 за сутки ● Ограничения по COVID-19 в Симферополя ослабят: что изменится
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса
фото © Новости Крыма
За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 393 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 330 выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5079 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 285 человек, выздоровевших за весь период – 53 678 человек», — сообщил Сергей Аксенов
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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