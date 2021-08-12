В Крыму пострадавшим в ЧС бизнесменам начали выдавать «особые кредиты»

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Для пострадавших в результате ЧС в Крыму субъектов малого и среднего предпринимательства доступен кредит «Бизнес ЧС» под 1% годовых, он разработан Фондом микрофинансирования предпринимательства РК.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

По его словам, первый кредит уже выдан.

«У нас фонд микрофинансирования входит в пятерку лучших фондов Российской Федерации по капитализации, потому что капитализация на сегодняшний момент составляет более 2 млрд рублей. Разработано 17 специальных программ. Даже в рамках чрезвычайной ситуации, которая была в июне в Керчи и в Ялте, был разработан кредит «Бизнес ЧС» под 1% годовых. Был выдан первый кредит индивидуальному предпринимателю под такую ставку», – сказал Шеряко.

Кредит предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пострадали во время ЧС, под залог или поручительство. Кредит можно взять на срок от 6 до 24 месяцев, размер микрозайма – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.

В начале июля ливни прошли в Бахчисарайском районе, где 4 июля вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Затопленными оказались несколько населенных пунктов, более 160 человек пришлось эвакуировать. Подтопило больше 120 домов, некоторые строения стихия разрушила почти до основания. Одна женщина погибла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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