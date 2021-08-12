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В Крыму почти 25 тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году
24700 маленьких крымчан пойдут в первый класс и будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Крым готовится к началу нового учебного года. Завершаются ремонты, подготовка классов и служебных помещений. Впервые для 250 первоклашек свои двери откроет новая общеобразовательная школа, построенная в рамках регионального проекта «Современная школа», в с. Маловидное Бахчисарайского района.
По данным пресс-службы профильного министерства, во всех учреждениях системы образования соблюдаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. К новому учебному году в школах проверят исправность установленных приборов для обеззараживания воздуха (их 19 459) и для бесконтактной термометрии (3675 штук).
В августе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание, что в некоторых школах и детских садах страны сложилась непростая ситуация со специальным, лечебно-профилактическим питанием для детей, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям. Это дети, например, с пищевой аллергией или сахарным диабетом. В учреждениях нет диетсестер, типовых меню, специального оборудования для приготовления блюд и другое. После инициативы детского омбудсмена, Роспотребнадзор принял новые правила, а Минздрав и Минпросвещения начали решать эту проблему.
Поэтому вопросы организации бесплатного горячего питания в республике на особом контроле. Им будут обеспечены все 96 555 учащихся начальных классов. На эти цели 423 крымские школы получили субсидии из федерального бюджета и 101 – из республиканского. Стоимость одной порции горячего питания в школах будет составлять 60 руб. 13 копеек.
Всего в новом учебном году в школах республики сядут за парты 222 тысячи школьников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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