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Власть

В Крыму определись с режимом работы школ в начале учебного года

09:54 четверг, 12 августа 2021

Новый учебный год в Крыму начнется в очном режиме, правда, власти пока не определились с организацией торжественных линеек.

Скорее всего, их будут проводить на улицах для каждого класса отдельно или по параллелям.

1 сентября за школьные парты сядет более 220 тысяч юных крымчан, еще более 70 начнут осваивать образовательные программы в дошкольных учреждениях.

Массовые мероприятия в школах и детских садах запрещены, а учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы классы и группы между собой не пересекались.

Медики опасаются, что с началом учебного года резко вырастет и заболеваемость ОРВИ. Уже сейчас в республике фиксируются нетрадиционные для сезона показатели: эпидпорог в целом по РК превышен на 38%, а по Симферополю – на 71%.

Поэтому санитарные врачи настаивают на соблюдении в учебных заведениях мер профилактики: кроме разведения потоков необходимы тотальная дезинфекция, жесткое проветривание и обеззараживание воздуха. Правда, многие рециркуляторы, купленные в минувшем году, уже выработали свой ресурс. Поэтому руководителям образовательных учреждений поручено проверить оборудование и при необходимости его заменить.

В тексте использованы материалы: Новый день

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