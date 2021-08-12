В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида»

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Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«12 августа в 10.00 на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (км 54 – км 55) движение временно переориентировано по направлению села Ленино – села Ильичево. Причина: подтопления, вызванные обильными осадками», – говорится в сообщении.

Альтернативный маршрут предполагает, что в районе 54 километра – это развязка у поселка Красногорка – транспорт съезжает с «Тавриды», обратно попадет в районе 64 километра – около села Луговое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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