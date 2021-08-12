Власть
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида»
фото © Новости Крыма
Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
«12 августа в 10.00 на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (км 54 – км 55) движение временно переориентировано по направлению села Ленино – села Ильичево. Причина: подтопления, вызванные обильными осадками», – говорится в сообщении.
Альтернативный маршрут предполагает, что в районе 54 километра – это развязка у поселка Красногорка – транспорт съезжает с «Тавриды», обратно попадет в районе 64 километра – около села Луговое.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов. В столице Крыма зарегистрировали 7 смертей водителей общественного транспорта от коронавируса.
Идея перехватывающих парковок в Севастополе будет реанимирована. Окончательно определиться с концепцией парковок в Севастополе, особенно в центре города-героя, получится только после утверждения генерального плана Севастополя.
Власти Ялты начнут пополнять бюджет доходом от муниципальных парковок. Платные муниципальные парковки начнут работу в Ялте с 7 сентября.
В Севастополе меняется схема движения по Ялтинскому кольцу. С 7 августа на Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам.
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида»
Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса
За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение
Вода полностью сошла с трассы Симферополь–Ялта, движение автомобилей возобновилось.
В Крыму начали болеть ковидом привитые «Спутником»
При этом уровень заболеваемости среди этой категории менее 0,2%.
23 часа назад
В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град
21 час назад
Дельфины в Крыму предупредили людей о землетрясении
14 часов назад
Аксенов предложил отправлять бизнесменов в «штрафбат»
Предприниматели, внесенные в «черный список» за нарушение коронавирусных ограничений в Крыму, обратились к властям с просьбой вновь разрешить им работать.