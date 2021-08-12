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Коронавирус в Крыму

В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19

12:51 четверг, 12 августа 2021
В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19

фото © pixabay.com

К осени в Крыму не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для снятия большинства действующих карантинных ограничений.

Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

«Активность иммунизации несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. Это не позволяет говорить о том, что к сентябрю мы сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий», – сказала руководитель ведомства. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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