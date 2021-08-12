Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчанам пригрозили «миксом» ковида и гриппа ● В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса ● Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям ● Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму ● В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов
В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19
фото © pixabay.com
К осени в Крыму не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для снятия большинства действующих карантинных ограничений.
Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.
«Активность иммунизации несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. Это не позволяет говорить о том, что к сентябрю мы сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий», – сказала руководитель ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса. За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
Более 2,6 тысяч крымчанок прошли бесплатную программу ЭКО. Более 2,6 тысяч крымчанок смогли пройти программу экстракорпорального оплодотворения за счет ОМС за последние 6 лет.
Аквапаркам в Крыму разрешат работать по воскресеньям. Сегодня будут внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».
Сколько туристов с COVID-19 выявили в Крыму. В Крыму за неделю у 88 неорганизованных туристов подтвержден диагноз COVID-19, это максимум за весь курортный сезон.
Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток
Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.
В Крыму ограничили движение по трассе «Таврида»
Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма ограничено из-за подтопления. Транспорт направили альтернативным маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
В Крыму за сутки выявили 393 случая коронавируса
За 11 августа на территории Крыма зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град
23 часа назад
Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа
Июньское наводнение в Ялте нанесло ущерб городским теплосетям в размере 2,6 миллиона рублей.