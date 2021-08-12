В Керчи задержали серийного похитителя велосипедов

В дежурную часть полиции Керчи от жителей разных районов города поступило несколько заявлений с идентичным содержанием – неизвестное лицо похитило велосипед.

В одном случае велосипед путем свободного доступа был похищен со двора дома, в двух других – из подъездов. Противоправные действия нанесли ущерб заявителям в сумме 20 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний житель одного из регионов России. При попытке сдать один из похищенных велосипедов в ломбард молодой человек был задержан сотрудниками полиции с поличным. Выяснилось, что ранее похищенные велосипеды злоумышленник заложил в ломбард, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Похищенные велосипеды изъяты сотрудниками полиции и возвращены законным владельцам.

Собрав необходимое количество улик, правоохранители доказали причастность гражданина к еще одному преступлению – краже рюкзака с личным имуществом.

Так, злоумышленник, находясь в районе набережной города Керчи, утащил оставленный на какое-то время без присмотра рюкзак. В рюкзаке находились паспорт потерпевшего, ключи от дома, кроссовки, банковские карты и денежные средства. Как признался мужчина, похищенный рюкзак, кроссовки и банковские карты он выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды. Похищенный паспорт и ключи изъяты сотрудниками полиции.

Следственным отделом Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МВД Крыма призывает граждан ответственно относиться к сохранности своего имущества! Не оставляйте без присмотра личные вещи, даже если Вы отлучаетесь на короткое время!

Что касается транспортных средств (таких, как велосипед, самокат, мопед или скутер), то их следует пристегнуть цепью или тросом с замком. Рекомендуется установить сигнализацию. Оставляя двухколесный транспорт в местах массового скопления людей, по возможности расположите его в поле зрения камер видеонаблюдения. Надежно закрепите все детали. Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102».

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