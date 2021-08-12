Таможенники не пустили в Крым украинскую антикварную ложку

Гражданка Украины пыталась провезти через пункт пропуска «Джанкой» в Крым старинную серебряную ложку без разрешительных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«Незадекларированную антикварную серебряную ложку выявили при проведении контрольных мероприятий сотрудники Крымской таможни совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, – сообщили в таможне. – Со слов гражданки, раритет она приобрела на блошином рынке в Киеве. О необходимости декларирования и предоставления таможенному органу разрешительных документов женщина не знала».

Старинный столовый прибор весит 100 грамм. На лицевой части изделия выгранены буквы «АЧ», на обратной стороне ложки присутствуют клейма в виде герба Российской империи и Святой Георгий, а также надписи «Сазиковъ» и «АК 1846».

В настоящий момент по факту невнесения в декларацию ложки, представляющей культурную ценность, проводится проверка. Изделие изъято, будет проведена товароведческая экспертиза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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