Странности
Таможенники не пустили в Крым украинскую антикварную ложку
Гражданка Украины пыталась провезти через пункт пропуска «Джанкой» в Крым старинную серебряную ложку без разрешительных документов.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
«Незадекларированную антикварную серебряную ложку выявили при проведении контрольных мероприятий сотрудники Крымской таможни совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, – сообщили в таможне. – Со слов гражданки, раритет она приобрела на блошином рынке в Киеве. О необходимости декларирования и предоставления таможенному органу разрешительных документов женщина не знала».
Старинный столовый прибор весит 100 грамм. На лицевой части изделия выгранены буквы «АЧ», на обратной стороне ложки присутствуют клейма в виде герба Российской империи и Святой Георгий, а также надписи «Сазиковъ» и «АК 1846».
В настоящий момент по факту невнесения в декларацию ложки, представляющей культурную ценность, проводится проверка. Изделие изъято, будет проведена товароведческая экспертиза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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