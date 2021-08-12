Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток

фото © Новости Крыма

Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Крыму штормовом предупреждении.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в некоторых районах Крыма ожидаются до конца недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 12 августа.

В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град. Сильные ливни с градом накроют Крым в четверг, есть риски возникновения ЧС, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на среду 11 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 августа.

В Крым идет грозовой фронт: ливни могут привести к подтоплениям. Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму сохраняется и во вторник, синоптики прогнозируют очень сильные ливни.