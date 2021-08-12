Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты продолжают считать сколько нужно денег на ликвидацию последствий потопа ● Опять потоп в Крыму: на трассе Симферополь - Ялта было остановлено движение ● Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря ● В Крыму после наводнения снова открыли все пляжи ● Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма
Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток
фото © Новости Крыма
Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.
Об этом говорится в распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Крыму штормовом предупреждении.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее сообщалось, что сильные дожди в некоторых районах Крыма ожидаются до конца недели.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 12 августа.
В Крым идет буря: когда и где ждать ливни и град. Сильные ливни с градом накроют Крым в четверг, есть риски возникновения ЧС, объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Крыму на среду 11 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 августа.
В Крым идет грозовой фронт: ливни могут привести к подтоплениям. Штормовое предупреждение о непогоде в Крыму сохраняется и во вторник, синоптики прогнозируют очень сильные ливни.
Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.
Власти Керчи готовят город к возможному наводнению
Муниципальные и экстренные службы Керчи готовятся к надвигающимся на город ливням и принимают меры для минимизации последствий возможных подтоплений.
Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток
Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
8 августа
У берегов Крыма произошло землетрясение
10 августа
Какой сегодня праздник 12 августа фото
Сегодня, 12 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.