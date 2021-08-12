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Потоп в Крыму

Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток

13:47 четверг, 12 августа 2021
Сильные дожди и град ожидаются на востоке Крыма в ближайшие двое суток

фото © Новости Крыма

Сильные дожди и грозы шквал ожидаются 13 и 14 августа на востоке Крыма.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Крыму штормовом предупреждении.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в некоторых районах Крыма ожидаются до конца недели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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